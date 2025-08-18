Российские войска развивают наступление на Покровском направлении. Как сообщает телеканал «Звезда», подразделения армии РФ прорвали оборону противника между Константиновкой и Добропольем и продвинулись в боевые порядки ВСУ. За сутки освобождена территория протяжённостью 110 километров, что в обычных условиях требует пяти-шести дней.

По данным, продвижение стало результатом системной работы — разведки, точечного уничтожения позиций противника и ударов в его тыл. Наступление продолжается без пауз, так как его значение напрямую связано с укреплением переговорных позиций России.

Ситуация для ВСУ оценивается как критическая. Бывший начальник штаба «Азова» (запрещен в РФ за терроризм и экстремизм)* Богдан Кротевич в обращении к Владимиру Зеленскому признал катастрофический характер обстановки, заявив, что линии соприкосновения фактически нет.

Телеканал уточняет, что города Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебрасывает туда лучшие силы, однако закрепиться им негде: оборонительные сооружения отсутствуют, а дороги простреливаются российской артиллерией.

Корреспондент Максим Красоткин в программе «Главное с Ольгой Беловой» отметил, что группировка «Центр» усиливает давление по всей линии фронта, что приводит к системному краху обороны противника.