В городе Сумы нанесён точечный ракетный удар по зданию Военной службы правопорядка, в результате которого были ликвидированы не менее 18 украинских военнослужащих, ещё 27 получили ранения. Об этом сообщил Telegram-канал «Донбасский Партизан», ссылаясь на собственные источники.

По информации канала, большинство пострадавших относятся к офицерскому составу. Уточняется, что удар был нанесён по административной постройке, принадлежащей структурам киевского режима. Отмечается, что операция прошла с высокой точностью.

Напомним, что это уже не первый случай нанесения ракетных ударов по важным объектам в Сумах. Ранее, в начале июня, ракета поразила здание Службы безопасности Украины. Тогда, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в момент удара в корпусе проходило совещание с участием представителей ВСУ и бойцов украинских нацбатальонов.