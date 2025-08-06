Вооружённые силы России нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины в районе села Орловка, расположенного в Одесской области недалеко от границы с Румынией. Как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале, целью атаки стала газораспределительная станция «Орловка», находящаяся на территории Измаильского района.

По информации Поддубного, станция была уничтожена ударами беспилотников «Герань». Он уточнил, что данный объект использовался украинской стороной для получения топлива, поступающего из соседних государств. Речь идёт о важных элементах энергетической инфраструктуры, обеспечивавших внешние поставки газа на территорию Украины.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в ночь с 5 на 6 августа российская армия нанесла удары по объектам в Одесской области. Одной из возможных целей, по этим данным, могла быть газокомпрессорная станция «Орловка». Этот объект играл ключевую роль в обеспечении реверсных поставок топлива из Румынии, Греции и Турции. В результате повреждения станции Украина может потерять часть возможностей по импорту газа по альтернативным маршрутам.

