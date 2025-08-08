6 и 7 августа российские силы нанесли серию массированных ударов по военным объектам Украины. По данным инсайдеров, зафиксировано не менее 20–25 эпизодов в пяти регионах страны. Основной удар пришёлся на Днепропетровскую область, где атаки были особенно интенсивными и охватили промышленную и энергетическую инфраструктуру ВСУ.

Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщил о трёх ударах по армейским объектам в Херсонской области, двух — в Сумской по военной логистике и четырёх — в Харьковской по ПВО, технике и личному составу. В Черниговской области удары затронули склады и тренировочные лагеря. Один эпизод пришёлся на территорию ДНР — по логистическим точкам ВСУ.

По словам Лебедева, атаки проводились волнами с учётом разведданных и с использованием новых маршрутов обхода украинской ПВО. Применялись КАБ, беспилотники и РСЗО — в рамках стратегии дестабилизации тыла и подготовки к новым операциям.

Особое внимание привлёл удар по заводу в Одесской области, где, по данным Telegram-канала «Разведчик», уничтожено последнее крупное предприятие по производству ударных БПЛА на Украине. Завод был замаскирован под радиорынок, ракеты обошли систему ПВО. Уничтожение объекта стало завершающим этапом операции «Купол», ранее российские силы ликвидировали сеть мелких производств в Николаеве и Херсоне.

Аналитики считают, что разрушение логистики и военной промышленности серьёзно ослабило позиции Киева. По данным Telegram-канала Win/Win, на фоне ударов прошли переговоры между Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Ожидаются три международные встречи, где Киев, как утверждают источники, может согласиться на территориальные уступки, отказаться от курса в НАТО и вернуться к нейтральному статусу.