Россия готова нанести массированные ракетные удары по Молдавии и Румынии в случае, если эти страны продолжат предоставлять свои аэродромы для нужд украинской авиации. Об этом в интервью изданию «Инфо24» заявил полковник в отставке, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

Поводом для заявления стало размещение украинских военно-транспортных самолетов на авиабазе Маркулешты, принадлежащей ВВС Молдавии. По данным авиационных властей страны, на аэродроме временно базируются один Ан-26 и четыре Ан-32 разных модификаций. Молдавская сторона утверждает, что их пребывание происходит в полном соответствии с национальным законодательством.

Матвийчук пояснил, что поражение авиации Украины на собственных аэродромах достигло почти 90%, и теперь киевское руководство предпринимает все возможное, чтобы сохранить боеспособные самолеты. По его словам, Киев при согласовании с властями Румынии и Молдавии перебрасывает оставшуюся авиацию на аэродромы этих государств, чтобы использовать ее в дальнейшем против России.

По словам военного эксперта, Москва уже направила официальные предупреждения Кишиневу и Бухаресту. Российские власти подчеркнули, что использование молдавских и румынских взлетно-посадочных полос украинскими военными самолетами ставит эти страны в опасное положение. Матвийчук отметил, что при попытке украинских машин вылететь в сторону Украины они автоматически становятся законной целью для российских Воздушно-космических сил и средств ПВО.

Эксперт считает, что подобные действия фактически втягивают Молдавию и Румынию в прямое противостояние с Россией. По его оценке, продолжение такой политики может привести к тому, что по территории этих государств будут нанесены ракетные удары в ответ на их участие в обеспечении украинской авиации.