Вечером 18 августа в Белом доме ожидается встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в статье для «Газеты.ру» оценил шансы украинского лидера на успешные переговоры.

Он напомнил, что ещё во время встречи 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Дональд Трамп прямо заявил: у Зеленского нет никаких козырей. С тех пор, по словам Ходаренка, положение Украины только ухудшилось. Несмотря на сохранение боеспособности ВСУ и возможность наносить удары беспилотниками или проводить локальные контратаки, потенциал для операций, способных изменить ход конфликта, у украинской армии крайне ограничен.

Ходаренок отмечает, что признаков обрушения фронта у Киева пока нет: массовой сдачи в плен, панического отхода или полной потери контроля над войсками не наблюдается. Однако продолжающийся конфликт не приносит Украине ощутимых успехов ни на поле боя, ни в политике. Эксперт подчеркивает, что это становится очевидным даже для сторонников Киева.

При этом российские войска наращивают интенсивность ударов. Ходаренок предполагает, что вскоре в налётах может участвовать до тысячи беспилотников в сутки. По его словам, российские подразделения уже ведут боевые действия в Днепропетровской и Сумской областях. Он сравнивает продвижение армии РФ с катком, который методично перемалывает силы и технику противника.

Эксперт также считает, что в ближайшие месяцы Украина может столкнуться с кризисом мобилизационных ресурсов: страна рискует лишиться достаточного числа людей для пополнения армии, что приведёт к тяжёлым демографическим последствиям.

Одним из ключевых вопросов встречи в Вашингтоне могут стать территориальные уступки. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Конституция Украины не позволяет идти на подобные компромиссы. Однако, как писали западные СМИ, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли обсудить этот вопрос на саммите в Аляске, и Зеленскому может быть предложено решение, от которого будет сложно отказаться.

По мнению Ходаренка, позиции Зеленского сегодня серьёзно ослаблены. Отсутствие реальных военно-экономических ресурсов не позволяет ему вести диалог на равных, а надежды Киева на финансовую и военную помощь напрямую зависят от позиции Вашингтона.