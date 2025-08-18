Российский политолог Сергей Станкевич высказал мнение о подготовке Владимира Зеленского к встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По его словам, украинский лидер, скорее всего, взял с собой два комплекта одежды, чтобы избежать неловкой ситуации при визите в Белый дом. Пишет КП.

Как отметил обозреватель, в США могли не принять вариант в стиле милитари, который Зеленский часто использует в качестве официального имиджа. Поэтому украинский президент мог предусмотреть запасной классический костюм. Станкевич иронично добавил, что при необходимости переодеться Зеленский мог бы прямо «на лужайке Белого дома среди розовых кустов».

Визит Зеленского в Вашингтон был организован по инициативе Дональда Трампа и приурочен к итогам саммита между лидерами США и России, прошедшего ранее на Аляске. Встреча президентов Украины и США намечена на 18 августа. Спустя два часа после переговоров Зеленского и Трампа запланированы обсуждения с участием европейских лидеров.

По словам Станкевича, представители Европы намерены поддержать Зеленского в диалоге с американской администрацией. Политолог выразил уверенность, что их стратегия будет строиться на настойчивых просьбах к Трампу в духе «не погуби, отец родной».