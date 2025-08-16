Президент США Дональд Трамп остался разочарован итогами саммита с Владимиром Путиным на Аляске, считает политолог-американист Павел Дубравский. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что американский лидер рассчитывал на конкретное соглашение, которое могло бы быть достигнуто прямо во время переговоров. Однако этого не произошло, что вызвало у Трампа недовольство.

По словам Дубравского, российская сторона, напротив, сумела реализовать свои цели. Он подчеркнул, что для Москвы и лично для Владимира Путина ключевым было донести собственную позицию, даже если реакция США окажется неоднозначной. «Россия добилась того, чего хотела. Она высказала свою позицию, и, в принципе, ей все равно, как отреагировали бы США. А вот США не получили, чего хотели. И Дональд Трамп может быть разочарован», — сказал политолог.

Владимир Путин ранее в ходе совместной пресс-конференции с Трампом подтвердил готовность России участвовать в обеспечении безопасности Украины и содействовать поиску путей выхода Киева из кризиса. Российский лидер заявил, что Москва заинтересована в прекращении конфликта и готова работать над этим совместно с другими сторонами.