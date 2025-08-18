Совместный обед российской и американской делегаций, который планировался после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, в итоге не состоялся. Как рассказал в комментарии aif.ru политолог-американист Константин Блохин, причина отмены связана с изменившимися планами сторон и не имеет политической подоплёки.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже и включала переговоры и совместную пресс-конференцию. Первоначально после официальных мероприятий был запланирован общий обед делегаций двух стран. Однако в итоговом графике его отменили: Владимир Путин вернулся в Россию, а Дональд Трамп отбыл в Белый дом.

По словам Константина Блохина, отмена обеда не должна восприниматься как признак разногласий или трудностей в общении лидеров. «Обед мог быть отменён по техническим причинам. Это вряд ли показатель того, что стороны не смогли договориться. Встреча была достаточно тёплой. Трамп встретил Путина так, как никого другого. Поэтому отмена обеда не имеет принципиального значения. Лидеры такого уровня могут получить всё необходимое уже и на борту самолёта», — пояснил эксперт.

По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что диалог позволил российской стороне в спокойной обстановке подробно изложить свою позицию по украинскому вопросу. Президент России отметил, что разговор с Дональдом Трампом приблизил Москву к принятию «нужных решений».