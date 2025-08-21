Российские военные в ночь на четверг нанесли удар по нефтехранилищу в порту Измаил Одесской области, которое использовалось для нужд украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале, его слова приводит Life.ru.

По данным Лебедева, атака началась около полуночи и длилась около 40–50 минут. В районе второго погрузочного района зафиксировали не менее шести взрывов, после чего возник крупный пожар. Масштаб возгорания оказался настолько серьёзным, что к тушению пришлось привлекать подразделения Национальной гвардии Украины.

Координатор отметил, что удар пришёлся именно по топливным резервуарам, что подтверждает его прицельный характер. Он добавил, что участие Нацгвардии было необходимо также для предотвращения паники среди населения.

В ходе атаки наблюдалась работа прожектора, однако огонь по дронам не открывался. По словам Лебедева, это может указывать либо на нехватку боеприпасов, либо на приказ экономить ресурсы. Пулемётный и зенитный огонь вёлся только с ближних позиций, что говорит о слабости системы ПВО в регионе.

Лебедев подчеркнул, что второй погрузочный район используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, а значит, удар был направлен против топливных резервов украинской армии. Он также обратил внимание на планы строительства обходной дороги к порту, что свидетельствует о намерении Киева сохранить Измаил в качестве стратегического узла Дунайского коридора, несмотря на регулярные атаки.