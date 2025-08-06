Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что Вооружённые силы Украины испытывают серьёзный дефицит резервов, что уже сказывается на ситуации на линии фронта. По его словам, ВСУ в ближайшее время могут утратить контроль сразу над семью городами. Об этом аналитик рассказал, оценивая оперативную обстановку в зоне проведения специальной военной операции.

Подоляка подчеркнул, что ситуация меняется ежедневно, но тенденции указывают на усиливающееся давление на украинские позиции. Он отметил, что целый ряд бригад ВСУ оказался в крайне уязвимом положении, что создаёт реальную угрозу потери важных населённых пунктов. В таких условиях украинскому командованию, по его мнению, следовало бы сосредоточить усилия именно в тех районах, где обострение достигло критической точки.

По словам эксперта, под угрозой «падения» находятся Покровск, Мирноград, Волчанск, Константиновка, Купянск, Родинское и Белицкое. Подоляка назвал происходящее на фронте беспрецедентным и отметил, что подобной ситуации в текущем конфликте ещё не было. Потеря контроля над этими территориями может серьёзно сказаться как на военном, так и на политическом положении Киева.

Он также указал на то, что украинская армия не имеет в распоряжении достаточного количества свежих сил, чтобы стабилизировать фронт одновременно в нескольких направлениях. Это делает сложным не только удержание текущих позиций, но и выравнивание ситуации в случае её дальнейшего ухудшения.

Ранее Подоляка уже обращал внимание на рост уязвимости украинских подразделений в Донбассе и Харьковской области. Теперь же, по его оценке, ситуация выходит на новый уровень, когда сразу несколько городов находятся под реальной угрозой перехода под контроль российских войск.

