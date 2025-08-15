Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что Соединённые Штаты могут пойти на полный отказ от поддержки Украины в обмен на доступ к освоению арктических ресурсов. Он отметил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может ознаменоваться улучшением отношений между Москвой и Вашингтоном, при этом Арктика станет одной из ключевых тем переговоров.

По мнению Перенджиева, Дональд Трамп, стремясь начать диалог по наиболее острым вопросам, может предложить своеобразную сделку. Она может заключаться в том, что США прекращают помощь Киеву, если Россия согласится допустить американскую сторону к разработке полезных ископаемых в Арктике. Эксперт не исключил, что речь способна пойти не только о российской арктической зоне, но и о совместных проектах на самой Аляске.

Перенджиев считает, что при определённых обстоятельствах Москва может рассмотреть такой вариант, если он будет отвечать долгосрочным интересам страны. Он подчеркнул, что тема Арктики уже давно находится в фокусе внимания обеих сторон, поскольку регион богат ресурсами и имеет стратегическое значение.

Встреча Путина и Трампа пройдёт 15 августа на Аляске, и, как предполагают эксперты, исход переговоров может повлиять не только на двусторонние отношения, но и на расстановку сил в ключевых регионах, включая Арктику.