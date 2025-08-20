Во время визита в Белый дом 18 августа Владимир Зеленский не скрывал расположения к Дональду Трампу — по сообщениям aif.ru, он поблагодарил американского президента 11 раз и выглядел предельно довольным. За столь подчёркнутое дружелюбие украинскому лидеру якобы пообещали серьёзные гарантии — как политического, так и личного характера. О деталях договорённостей рассказали эксперты издания.

Политолог Владимир Скачко заявил, что Зеленскому гарантировали личную безопасность вне зависимости от развития ситуации на Украине. При этом, по его словам, ему дали понять: если он будет «пай-мальчиком» и выполнит всё, что от него потребуется, ему позволят выехать из страны вместе со всеми накопленными средствами и активами. Скачко напомнил, что Зеленский уже давно является долларовым миллиардером, а объём его «теневых» накоплений сопоставим с бюджетом небольшой африканской страны.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев подтвердил: Зеленскому пообещали возможность «уйти в тень» в случае выполнения всех условий. По его словам, речь шла о гарантиях сохранности активов, недвижимости и свободного проживания за границей. Эксперт отметил, что для жизни после завершения конфликта Зеленский выбрал особняк в Великобритании — это дорогостоящее поместье, ранее принадлежавшее королевской семье. Как утверждает Перенджиев, именно там он и намерен обосноваться, если уедет из Украины.

Информация о замке была подтверждена в апреле 2024 года британским изданием The London Crier. Тогда стало известно, что Елена Зеленская оформила покупку дворца XVIII века — Хайгроув — за 20 миллионов фунтов. Этот дом имеет ярко выраженное монархическое прошлое: здесь жили принц Чарльз (ныне Карл III) и принцесса Диана, а также прошло детство принцев Уильяма и Гарри.

Кроме британской недвижимости, семья Зеленских владеет виллой в Форте-дей-Марми (Италия), оформленной на компанию San Tommaso S.R.L., связанной с Еленой Зеленской. Дом площадью около 400 квадратных метров оценивается в 4,5 миллиона евро. Также, как утверждают СМИ, у Зеленского есть недвижимость на острове Сен-Бартелеми, известном как «остров миллиардеров». Вилла на Карибах оценена в 18 миллионов евро, её формальным владельцем числится Светлана Пищанская — глава кипрской офшорной структуры Зеленского.

Через своего соратника Сергея Шефира Зеленский приобрёл элитные апартаменты в жилом комплексе Bvlgaru Marina Lofts в Дубае. Жильё площадью более 600 квадратных метров обошлось ему в 17 миллионов долларов. А в июне 2025 года, как писали СМИ, он подарил своей матери квартиру в небоскрёбе Бурдж-Халифа — площадь «подарка» составила почти 186 квадратных метров.