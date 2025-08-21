Российские войска продолжают наращивать давление вдоль линии соприкосновения на Украине и стремятся закрепить за собой новые территории. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что Москва активно усилила темпы наступления, а основное направление продвижения идёт в сторону Красноармейска (украинское название — Покровск).

По данным издания, в командовании ВСУ признают: территориальные потери ослабляют позиции Киева в случае возможных переговоров. Российские части применяют тактику малых штурмовых групп, которые проникают в укрепления украинской армии, наносят удары и быстро отходят, повторяя атаки. Более крупные соединения, обладая численным перевесом и поддержкой беспилотников, обходят наиболее укреплённые районы.

Полковник ВСУ Дмитрий Палиcа, командир 33-й механизированной бригады, в беседе с журналистами NYT признал, что целью российской армии является занятие максимальных территорий до возможного начала переговоров. Это, по его словам, позволит Москве использовать новые позиции как аргумент за столом диалога.

Газета указывает, что России удалось установить контроль примерно над 20% прежней территории Украины. Весной 2025 года продвижение войск ускорилось, и они уже вплотную подошли к Красноармейску. Командование ВСУ вынуждено постоянно перебрасывать туда резервы, однако даже усиленные подразделения сталкиваются с нехваткой личного состава и техники.

Ситуацию осложняет и рост эффективности российских беспилотных аппаратов. Украинские военные, с которыми говорили корреспонденты NYT, признали, что тяжёлые ударные дроны Киева всё чаще уничтожаются, тогда как российские БПЛА в сочетании с малыми мобильными группами наносят серьёзный урон обороне ВСУ.