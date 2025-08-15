Истребители ВВС США будут обеспечивать безопасность борта президента России Владимира Путина при его подлёте к Аляске. Об этом сообщил изданию Newsweek генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси. По его словам, для охраны российского лидера планируется задействовать те же средства перехвата и обороны, которые применяются для защиты Северной Америки от военных вторжений. Он отметил, что в текущем году подобные меры уже трижды использовались в отношении России, и назвал ситуацию «интересной иронией судьбы».

Клэнси уточнил, что на Аляске расположены две крупные американские авиабазы — Элмендорф-Ричардсон, куда и прибудет президент России, и Фэрбенкс. На них размещены в том числе истребители пятого поколения F-22 и F-35.

Newsweek ранее писал, что в связи с саммитом президентов России и США в одном воздушном пространстве впервые могут оказаться российские Су-57 и американские F-22 Raptor. Такой вариант возможен в случае, если Су-57 будут сопровождать самолёт Путина при его перелёте. Издание напоминает, что несколько F-22 находятся именно на базе Элмендорф-Ричардсон, где запланированы переговоры.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже и начнётся в 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет. Основная тема саммита — мирное урегулирование конфликта на Украине. Среди обсуждаемых предложений называются обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Также планируется рассмотреть вопросы экономического взаимодействия между Россией и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД России Сергей Лавров, посол РФ в США Александр Дарчиев, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов, которые примут участие в переговорах.