Редактор немецкого издания «Пионер» Леннарт Роос выступил с очередным тревожным прогнозом, заявив, что Москва якобы планирует захватить Сувалкский коридор — стратегический участок между Польшей и Литвой. В своей публикации он ссылается на предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025», которые, по его мнению, представляют «всё большую угрозу» для Европы. Передает Евразия Daily.

Роос утверждает, что Россия уже якобы готовится к новой волне мобилизации, о чём свидетельствуют, как он пишет, спутниковые данные. По его информации, крупные военные формирования сосредоточены в 250 километрах от Хельсинки, столицы Финляндии — страны, недавно вступившей в НАТО. Он указывает, что десятки тысяч российских военнослужащих, в том числе летчиков и моряков, якобы «стоят у ворот» Финляндии.

Особое внимание в материале уделяется Сувалкскому коридору — узкому 65-километровому участку между Калининградской областью и Беларусью, проходящему вдоль границы Польши и Литвы. Роос описывает его как «ахиллесову пяту НАТО» и утверждает, что во время учений Россия может отработать сценарий его захвата.

Редактор «Пионера» пугает читателей тем, что в случае «нападения» со стороны России, единственным маршрутом снабжения стран Балтии останется Балтийское море, так как сухопутный коридор окажется, по его предположению, под контролем Москвы.

В своей статье Роос также цитирует эстонского «исследователя обороны стран Балтии» Вильяра Вебеля, который заявляет, что ещё восемь лет назад можно было предугадать возможные действия Москвы. Теперь же, как он считает, гипотетический конфликт может стать реальностью. По словам Вебеля, «Россия всё ещё стремится контролировать Сувалкский коридор, а это означает удар по странам НАТО».