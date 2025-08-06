Год назад, 6 августа 2024 года, Вооружённые силы Украины начали наступление на территорию Курской области. В Киеве эту операцию преподносили как едва ли не исторический прорыв, который должен был изменить ход конфликта. Однако спустя двенадцать месяцев стало очевидно, что масштабные ожидания не оправдались. Наступление, позиционировавшееся как стратегическая победа, на деле обернулось тактическим провалом с серьёзными последствиями. Об этом напоминает телеграм-канал «Политика страны».

Первоначально Киев заявлял, что задачей операции является создание крупного плацдарма, который обеспечил бы выход к Курской АЭС и к самому городу Курску. Это, как утверждали украинские чиновники и СМИ, должно было усилить позиции Украины на переговорах. Но ни к АЭС, ни к областному центру ВСУ приблизиться не смогли — наступление было остановлено. К весне 2025 года украинские войска полностью потеряли контроль над занятыми участками.

Одним из расчётов Киева было использовать захваченные территории в Курской области как аргумент для обмена, но эти позиции были утрачены, и «торговаться» стало попросту не с чем. Более того, наступление в Курской области обернулось ослаблением самих ВСУ. Для удара были переброшены лучшие части с донбасского направления, что позволило России усилить давление в Донецкой и Луганской республиках. Украинская армия понесла потери и начала терять позиции.

Россия, в свою очередь, усилила группировку в Курской области, но наличие резервов позволило ей сохранить наступательную инициативу по другим фронтам. Для Украины же переброска частей обернулась провалом: линии обороны ослабли, а цели операции остались недостигнутыми.

Киев также рассчитывал, что активные действия в Курской области заставят Россию ослабить нажим на Сумскую область. Однако результат оказался обратным. Российские войска вошли на территорию Сумской области, а обстрелы населённых пунктов — Сум, Ахтырки и Конотопа — только усилились.

Первые недели операции сопровождались всплеском паники в украинских и прозападных СМИ, которые пытались создать образ провала российской обороны и недовольства внутри страны. Но вскоре эта риторика затихла. Ситуация в России была стабилизирована, а неудача наступления наоборот привела к консолидации общества вокруг идеи окончательной победы.

По оценке «Политики страны», провал операции также усилил позиции так называемой «партии конфликта» в России — сторонников жёсткой линии, не допускающих компромиссов с Киевом. Это напрямую отразилось на позиции Москвы в переговорах — условия всё чаще диктует российская сторона.

На кратком отрезке времени наступление в Курской области дало Украине всплеск оптимизма — как внутри страны, так и среди западных партнёров. Однако с утратой захваченного плацдарма, усилением давления на Донбассе и прекращением поставок вооружений со стороны администрации Дональда Трампа — эффект окончательно исчез. Сегодня даже западные издания признают: Украина не достигла ни одной из заявленных целей.