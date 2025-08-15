Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о росте напряженности на границе с Брянской областью на североукраинском участке фронта. По его данным, российские военные под Жихово сумели обнаружить и уничтожить американскую пусковую установку M142 HIMARS менее чем в 20 километрах от государственной границы на линии Белая Березка — Суземка.

Авторы канала отметили, что появление высокоточного и дефицитного комплекса на этом, казалось бы, спокойном направлении может указывать на подготовку обострения ситуации. Напротив Суземского района, в полосе от населенного пункта Старая Гута до Середины-Буды, в приграничных деревнях и лесных массивах зафиксирована активность 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также подразделений Сил специальных операций, действующих через центр «Север». По некоторым оценкам, численность этих сил может превышать 100–120 человек. Также зафиксировано прибытие дополнительных расчётов FPV-дронов, которые активно наносят удары по приграничной территории. Именно за позициями этих подразделений, по данным «Рыбаря», находился уничтоженный HIMARS.

Западнее, напротив Климовского района, украинская сторона проводит ротацию подразделений Национальной гвардии на части 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна. Это, по мнению авторов канала, может говорить о подготовке ударов в приграничной зоне вблизи границы с Белоруссией на направлении Климово.

«Рыбарь» указывает, что украинские силы считают брянский участок границы наиболее слабо укреплённым, а густые леса в этом районе создают благоприятные условия для диверсий и вылазок. Канал напоминает, что ранее по этим маршрутам уже наносились удары с целью нарушения логистики.

По текущим признакам, предполагает «Рыбарь», на брянском направлении может быть нанесён отвлекающий удар, в то время как основной прорыв ВСУ попытаются осуществить на одном из уже известных участков в Курской или Белгородской областях, где сосредоточены необходимые силы. При этом в конце июля и начале августа, подчёркивается в сводке, интенсивность боевых действий в регионе заметно возросла.