Даже на фоне оживленного внимания к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российские войска продолжали активные действия на украинском направлении. В ночь на пятницу удары пришлись сразу по нескольким регионам страны, и, по данным источников, затронули не менее половины областей Украины.

Особенно масштабной стала атака в Харьковской области, где по месту дислокации подразделений так называемого Иностранного легиона был нанесен комплексный удар ракетных систем «Искандер». Как сообщил координатор Сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, лагерь боевиков находился между населенными пунктами Деркачи и Казачья Лопань. Ракеты с боевыми частями весом около полутонны обрушились прямо на позиции наемников, превратив территорию в глубокую воронку. По его данным, уничтожено не менее 18 человек, а число раненых уточняется. Кроме того, ликвидированы как минимум две артиллерийские системы натовского образца.

Лебедев отметил, что от лагеря остались лишь руины, клубы дыма и черные мешки с телами погибших. Он подчеркнул, что речь идет о полностью разгромленной группе иностранных наемников, что стало одним из самых ощутимых ударов последних дней.

Одновременно поступили сообщения о действиях российских подразделений в Херсонской области. Здесь военные ликвидировали украинскую диверсионную группу, готовившуюся к выполнению боевого задания. По информации источников Сергея Лебедева, помощь пострадавшим прибыла с большим опозданием — «скорые» выехали только через час после атаки, что, как отмечают собеседники, свидетельствует о минимальных шансах на спасение выживших.