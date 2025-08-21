Во время боевых действий в селе Черкасское Поречное Курской области один из местных жителей обратился за помощью к российским военным. Как стало известно только сейчас, мужчина, увидев в небе беспилотник Вооружённых сил РФ, написал на куске картона слово «хлеба», надеясь, что его просьбу заметят. Видео размещено в тг-канале «ГРАНЬ».

Инцидент произошёл в период активных боестолкновений за этот населённый пункт. В тот момент российские военные вели бои за освобождение территории, ранее занятой противником. Послание жителя попало на видео, снятое с беспилотного аппарата. Оно стало известно спустя время — уже после того, как ВС РФ полностью вытеснили врага из Курской области.

Реакция не заставила себя ждать. Российские бойцы, получив сигнал от мирного жителя, передали продовольственную помощь не только ему, но и другим жителям села. Как передаётся в сообщении, местные получили хлеб, колбасу, консервы и медицинские препараты.