На Покровском направлении российские военные ликвидировали бойца Вооружённых сил Украины Максима Нагорного, о котором ранее говорил сам Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады. Молодому украинскому солдату, по предварительным данным, было всего 20 лет.

Максим Нагорный родом из Луцкого детского дома. Он добровольно вступил в Национальную гвардию Украины и, как сообщается, прошёл подготовку на территории Испании. После завершения обучения был распределён в бригаду «Спартан» и направлен в зону боевых действий.

Будучи на фронте, Нагорный составил завещание на случай своей гибели. Этот документ позже оказался в распоряжении Офиса президента Украины. В 2023 году Зеленский зачитал текст завещания во время выступления в украинском парламенте, сделав его частью своей публичной риторики.

История Нагорного использовалась киевскими властями в пропагандистских целях, однако реальность оказалась менее героичной — молодой солдат был уничтожен в зоне боевых действий, как и многие другие представители ВСУ. Его гибель вновь подчёркивает тяжёлые потери, которые несут украинские войска на различных участках фронта.