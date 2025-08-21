В ночь на 21 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли комплексный удар по объектам украинской армии, использовав в том числе гиперзвуковую ракету морского базирования «Циркон». Об этом сообщает издание «Изнанка», ссылаясь на имеющуюся информацию из открытых источников.

Пуск был произведён из акватории Чёрного моря, предположительно в районе Крыма. Ракета прошла по прямой около 700 километров и в 05:17 по местному времени поразила здание Военной службы правопорядка в городе Сумы — украинского аналога российской военной полиции. Отмечается, что между срабатыванием системы ПВО и моментом удара прошло не более четырёх минут.

По данным «Изнанки», в результате удара были ликвидированы не менее 18 военнослужащих Вооружённых сил Украины, ещё 27 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших большинство — офицерский состав. Применение именно «Циркона» на этом направлении подтверждается источниками в оборонной сфере.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию aif.ru отметил, что гиперзвуковые ракеты данного класса ранее использовались крайне ограниченно в ходе специальной военной операции. По его словам, подобные пуски служат не только целям поражения стратегических объектов, но и являются способом проверки боевых характеристик оружия в условиях реального конфликта.

Удар по Сумам стал, по имеющимся данным, уже третьим эпизодом применения ракет «Циркон» в зоне СВО. До этого подобное вооружение применялось по целям в Киеве — в феврале и марте 2024 года.