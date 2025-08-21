Бойцы специального подразделения «Ахмат» нанесли один из самых результативных ударов по украинским силам с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, отметив, что операция прошла в районе населённого пункта Кондратовка на сумском направлении.

По словам Кадырова, удар был осуществлён ротой, которой командует военнослужащий с позывным Моисей. Подразделение действует в составе отряда «Аида». В результате одного точного сброса российские спецназовцы уничтожили девять бойцов ВСУ. Глава Чечни подчеркнул, что такой результат стал рекордным для всей спецоперации.

Кадыров также отметил, что подобные операции наносят серьёзный моральный урон противнику и усиливают боевой дух российских военнослужащих. Он подчеркнул, что действия бойцов «Ахмата» являются свидетельством высокого уровня подготовки и решимости российских сил на передовой.

Напомним, ранее, 12 августа, операторы FPV-дронов российской группировки войск «Юг» успешно поразили узел связи ВСУ на константиновском направлении. Уничтожение объекта привело к сбоям в управлении украинскими подразделениями на участке линии соприкосновения, что стало серьёзным ударом по координации в рядах ВСУ.