Украинские вооружённые силы переживают серьёзный кадровый кризис. Как сообщает чешское издание iROZHLAS, армия сталкивается с большими потерями, трудностями мобилизации и ростом дезертирства, передает ИноСМИ. Автор материала Элишка Оросова отмечает, что катастрофически не хватает пехоты, из-за чего в обороне образуются бреши, которыми пользуется российская армия.

О масштабах проблем говорят и украинские военные. Богдан Кротевич, ранее служивший в командовании бригады «Азов»* (запрещена в РФ за терроризм и экстремизм), рассказал, что на десятикилометровых участках фронта остаётся по 12 бойцов, а удерживать позиции вынуждены артиллеристы и даже повара. По данным The Kyiv Independent, кадровый голод ощущают даже элитные части, а массовое применение дронов делает фронт ещё опаснее.

Слабость обороны проявилась при прорыве российских войск в районе Доброполья. Проект DeepState сообщил, что небольшие группы противника использовали уязвимости и закрепились на новых позициях, вернуть которые крайне сложно.

Ситуацию усугубляет дезертирство. По данным iROZHLAS, ежегодно украинская армия теряет десятки тысяч человек, покидающих свои части. В бригаде Анны Киевской сотни военнослужащих отказались от службы. Аналитическая группа Frontelligence Insight связывает это с насильственной мобилизацией.

Попытки властей исправить положение не дают результата. Владимир Зеленский снизил призывной возраст и ввёл краткосрочные контракты, но, как отметил советник Павел Палиcа, за два месяца подписали их меньше 500 человек.

The Military Balance и Центр восточных исследований в Варшаве указывают, что численность российских сил значительно превосходит украинские. Для восполнения потерь Киеву нужно мобилизовать около 300 тысяч человек, но реально собрать удаётся лишь малую часть. The Kyiv Independent подчёркивает, что украинские бойцы месяцами находятся на передовой без ротации, находясь в состоянии физического и психологического истощения.