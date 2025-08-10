Возможное введение воздушного перемирия между Россией и Украиной может привести к значительному снижению интенсивности боевых действий. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, при таком формате договорённостей удары с обеих сторон будут наноситься исключительно по линии боевого соприкосновения.

Попов уточнил, что в случае реализации инициативы самолёты смогут запускать ракеты только по целям в пределах этой линии, ширина которой может составлять примерно 800 метров. На остальной территории авиационные удары проводиться не будут. При этом применение артиллерии и реактивных систем залпового огня на земле останется возможным, но без пересечения установленной границы. По мнению генерала, подобные ограничения могут фактически означать прекращение активных боевых действий.

Идею воздушного перемирия ранее прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что Москва не возражает против такой меры, однако Киеву необходимо прекратить соответствующие атаки. Лукашенко подчеркнул, что договорённость о прекращении авиаударов могла бы стать важным первым шагом на пути к дальнейшему урегулированию конфликта.