Самая крупная военно-воздушная база Вооружённых сил Украины, расположенная в Староконстантинове, несмотря на регулярные удары со стороны российской армии, продолжает функционировать. Об этом сообщает портал 360.ru со ссылкой на генерал-майора авиации в отставке Владимира Попова. По его словам, объект остаётся рабочим благодаря особенностям советского проектирования, но при сохранении текущей интенсивности атак его судьба фактически предрешена.

Аэродром в Староконстантинове был построен в советское время как стратегический объект, способный функционировать даже в условиях ядерного конфликта. Взлётно-посадочная полоса протяжённостью около трёх километров, обширные складские помещения, автономные системы энергоснабжения и многочисленные бетонные укрытия обеспечивают высокую устойчивость базы к повреждениям.

Как поясняет Владимир Попов, нанесённые повреждения быстро устраняются украинскими ремонтными службами. Он подчёркивает, что для полного выведения из строя подобного объекта необходимы точечные и крайне мощные удары — вплоть до применения маломощных ядерных зарядов. Тем не менее, даже без таких средств, при постоянном и точном воздействии, аэродром может быть нейтрализован.

Генерал-майор отмечает, что российское командование, судя по продолжительности и характеру ударов, нацелено именно на полное выведение базы из строя. Он допускает, что к осени 2025 года аэродром может утратить боеспособность, что будет означать серьёзное стратегическое преимущество для российских войск в воздухе.

Староконстантинов остаётся одним из ключевых узлов авиационной инфраструктуры ВСУ, и его утрата значительно осложнит действия украинских ВВС.