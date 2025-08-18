Агентство Associated Press сообщило о новой украинской ракете «Фламинго», и специалисты сразу обратили внимание на её сходство с британской FP-5 Milanion, недавно представленной на оружейной выставке. «МК» приводит комментарий экс-начальника зенитных ракетных войск Командования специального назначения, полковника в запасе Сергея Хатылева, который рассказал о возможных трудностях для российских систем ПВО в случае появления такого вооружения у ВСУ.

По данным Associated Press, дальность «Фламинго» превышает 3000 километров, а заряд может достигать двух тонн. Это делает ракету потенциально более опасной, чем многие беспилотники, которые уже использовались Украиной. Хатылев подчеркнул, что в случае поступления «Фламинго» на вооружение Киева одной из первоочередных целей может стать Крымский мост, поскольку ракета массой около шести тонн способна нести значительно больше взрывчатки, чем самые крупные дроны.

Эксперт отметил, что для комплексов С-400 и С-500 подобная цель не является «невидимой» — ракета крупногабаритная и хорошо заметна радарам. Однако её скорость, приближающаяся к 1000 километров в час, создаёт дополнительные трудности: у расчётов остаётся мало времени для захвата на сопровождение и пуска ответных ракет.

Хатылев пояснил, что ключевым условием для успешного отражения удара станет разведывательная информация на ранних этапах полёта «Фламинго». Идеально, если пуск и траектория ракеты будут отслежены сразу после старта средствами радиолокации или самолётами дальнего обнаружения. Эти данные должны своевременно поступать на командные пункты ПВО, чтобы дать расчётам время на реакцию.

Отдельное внимание эксперт уделил сценарию массированного удара, когда ракета может использоваться в сочетании с беспилотниками и ложными целями. В этом случае эффективность обороны во многом будет зависеть от уровня подготовки личного состава и слаженности действий подразделений. По словам Хатылева, оптимальным способом противодействия остаётся перехват подобного вооружения силами истребительной авиации на дальних рубежах, не позволяя ракете приблизиться к российским объектам.

Полковник также напомнил, что ранее Германия пошла по схожему пути, когда вместо прямой передачи Украине дальнобойных «Таурусов» поддержала разработку и производство местной ракеты «Сапсан», предоставив технологическую помощь. Российским спецслужбам и Минобороны пришлось проводить целевую операцию по уничтожению производственных мощностей на Украине, и эта задача была выполнена успешно.