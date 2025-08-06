Ситуация в Купянске, ключевом городе Харьковской области, продолжает развиваться стремительно. По данным, озвученным полковником запаса Геннадием Алёхиным в интервью АиФ, российские штурмовые подразделения уже вошли в город и закрепились на ряде улиц, включая район стадиона «Спартак». Основные силы ВС РФ продвигаются с севера и северо-запада, от населённых пунктов Голубовка и Радковка, которые находятся под плотным контролем российских войск.

Купянск имеет стратегическое значение для всей линии обороны ВСУ в регионе. Как и Волчанск, Липцы и другие прифронтовые населённые пункты, он открывает дорогу на Харьков — крупнейший после Киева город Украины. В окрестностях Купянска украинские войска понесли серьёзные потери: изрядно потрёпаны 14-я, 32-я, 54-я и 115-я бригады. Несмотря на прямые указания из Киева удерживать позиции, сопротивление становится всё менее организованным. По словам Алёхина, украинская администрация и командование уже бежали из города, а гарнизон теряет боеспособность.

Российские бойцы взяли под огневой контроль пути снабжения, в частности трассу Купянск — Шевченково — Харьков, по которой ВСУ пытались доставлять подкрепления и боеприпасы. В южной части района, в районе Боровой, активно работают российские дроноводы, не позволяя противнику вести манёвры. Основная задача, как подчёркивает Алёхин, — не просто взятие Купянска, а отсечение его от снабжения и выход к Чугуеву.

Бои идут и на другом важном направлении — в районе Волчанска. По словам эксперта, правый берег реки Волчья уже практически полностью под контролем российских войск, основные столкновения происходят на левом берегу. Также ведётся огневой контроль в сторону Печенегского водохранилища. Это направление рассматривается как плацдарм для дальнейшего давления на Чугуев, где, по словам Алёхина, расположены учебные центры теробороны, иностранных наёмников и диверсионных групп.

Обстановка на севере и северо-западе Харьковской области остаётся крайне напряжённой. Геннадий Алёхин сравнил линию фронта с “пчелиным ульем” — настолько активно идут боевые действия. По его словам, Украина теряет устойчивость на этих участках, а инициатива постепенно переходит к российским силам. Однако, как подчёркивает эксперт, основные удары ещё впереди.