В Донецкой народной республике зафиксирован случай расправы украинского военнослужащего над мирной жительницей. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», инцидент произошёл на дороге вблизи города Родинское.

Судя по опубликованным кадрам, снятым разведывательным дроном Вооружённых сил России, военнослужащий ВСУ несколько раз выстрелил в женщину, после чего подошёл к ней, поднял некий предмет, положил его в карман и направился в сторону ближайшей лесополосы. Тело погибшей осталось лежать на дороге.

Родинское расположено на трассе, соединяющей Красноармейск (ныне Покровск) и Доброполье. На текущей неделе российские подразделения продвинулись на 13 километров севернее Покровска, взяв под контроль данный участок дороги, что усилило контроль над направлением, на котором произошёл инцидент.

