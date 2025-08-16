Нейросеть ChatGPT сделала необычную расшифровку записей, которые держал в руках президент России Владимир Путин во время саммита с Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает «Лента.ру».

Поводом для обсуждения стал снимок, опубликованный Белым домом в социальных сетях. Фотография в черно-белой гамме зафиксировала момент общения Путина и Трампа. На изображении видно, что российский лидер держит бумаги с рукописными записями на русском языке. Издание попросило ChatGPT попытаться воспроизвести текст, попавший в кадр.

По версии нейросети, записи больше всего напоминают список покупок. Среди распознанных фраз оказались «также нужно купить два батона», «сметана» и «пакет». При этом ChatGPT уточнил, что качество снимка и особенности почерка не позволяют восстановить текст с высокой точностью, часть слов остается неразборчивой.

Саммит президентов России и США прошел 15 августа и стал первой очной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер заявил, что доволен прошедшими переговорами. Дональд Трамп, в свою очередь, оценил их на «десять из десяти», хотя признал, что заключить конкретное соглашение сторонам не удалось.