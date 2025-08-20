Военный с позывным «Канат» рассказал «Красной звезде» о нестандартной ситуации, произошедшей во время одного из боевых эпизодов с участием ударного FPV-дрона. По его словам, из-за сбоя в управлении беспилотник вышел из-под контроля, но вопреки ожиданиям не упал, а продолжил полёт и даже сохранял видеосигнал.

Как вспоминает «Канат», аппарат сначала прошёл несколько километров вглубь позиций, миновав исходную цель. «Пять километров пролетели, десять. Давно наша цель позади, а “птичка” всё летит», — рассказал он. Беспилотник оказался примерно в 15 километрах от точки запуска — уже глубоко в тылу противника. И в этот момент управление неожиданно восстановилось.

Военные сразу воспользовались случаем: на видео была замечена группа украинских военнослужащих в лесопосадке. «Ну что добру пропадать — спикировали на них», — добавил «Канат». Таким образом, даже технический сбой дрона обернулся результативным ударом по противнику.

Случай, по мнению бойца, стал ещё одним подтверждением того, насколько высока универсальность FPV-дронов на современной линии фронта. Несмотря на нестабильность связи и возможные неполадки, беспилотные аппараты продолжают играть решающую роль в боевых действиях и часто работают даже в непредсказуемых условиях.