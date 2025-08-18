Программа создания европейского истребителя шестого поколения FCAS сталкивается с серьёзными трудностями. Как отмечает Berliner Zeitung, её стоимость превышает 100 миллиардов евро, а разногласия между Францией и Германией по вопросам лидерства, финансирования и технологий ставят под угрозу будущее проекта, передает ИноСМИ.

Future Combat Systems был запущен в 2017 году по инициативе Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, в 2019-м к нему присоединилась Испания. Планировалось, что к 2040 году FCAS заменит Rafale и Eurofighter и станет конкурентом F-35. Однако уже в 2021 году появились споры: Париж добивался до 80 % участия и права блокировать экспорт, тогда как Берлин видел в этом попытку доминирования.

Дополнительное напряжение вызвали разногласия по приоритетам. Франция требует адаптации самолёта для авианосцев и оснащения ядерным оружием, в то время как Германия не разделяет этих задач. Dassault Aviation настаивает на сохранении части технологий в формате «чёрного ящика», а Airbus требует полного доступа.

Ситуацию осложнило участие Бельгии, получившей статус наблюдателя. Глава Dassault Эрик Траппье заявил, что стране нужно выбрать между F-35 и FCAS, на что министр обороны Бельгии Тео Франкен ответил резкой критикой.

Эксперты указывают, что Dassault может быть заинтересована в провале проекта, так как Rafale уже пользуется высоким экспортным спросом. Но при отказе от сотрудничества цена FCAS для Франции станет неподъёмной: Greenpeace оценивает общие расходы до 2070 года в 1,1–2 трлн евро.