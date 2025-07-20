Международные грузоперевозки — это сложный логистический процесс, в котором участвуют несколько государств, видов транспорта, транзитных зон и таможенных служб. Каждый из этих элементов несёт определённые риски, а значит, влияет на стоимость страхования. В сравнении с внутренними перевозками, страховка международного груза обычно дороже и оформляется по более сложным правилам. В этой статье разберём, почему так происходит, от чего зависит цена полиса и на что стоит обращать внимание при его оформлении.

Почему международные перевозки требуют особого подхода к страхованию?

Главная особенность международной логистики — повышенный уровень неопределённости. Груз может проходить через несколько стран с разными законами, задерживаться на границах, подвергаться досмотрам, перегрузкам, смене перевозчиков и условий хранения. Всё это увеличивает риски повреждения, потери или кражи, что напрямую отражается на стоимости страхового покрытия.

Кроме того, в международных перевозках чаще используются мультимодальные схемы — когда груз перемещается поочерёдно морем, железной дорогой, автотранспортом или по воздуху. Каждый этап несёт свои угрозы.

Что влияет на стоимость страхования международных перевозок?

1. Тип груза

Ценные, хрупкие, опасные или скоропортящиеся товары страхуются дороже. Например, перевозка промышленного оборудования или электроники по морю обойдётся значительно дороже, чем доставка металлопроката по железной дороге.

2. Транспортное средство или схема

Морские перевозки — одни из самых рискованных из-за погодных условий, длительности маршрутов и возможности потери контейнеров;

Авиация — высокая скорость, но повышенная стоимость страхования из-за дороговизны груза;

Мультимодальные схемы — считаются наиболее уязвимыми в части страхования из-за множества погрузок и переходов.

3. География маршрута

Стоимость зависит от стран, через которые проходит маршрут:

Перевозки через зону боевых действий, нестабильные регионы, пиратские воды или развивающиеся страны автоматически увеличивают страховой тариф;

Направления с высокой юридической защищённостью (например, внутри ЕС) — менее рискованные.

4. Страховая сумма и условия полиса

Полное покрытие (All Risks) — дороже, но защищает от большинства возможных убытков;

Ограниченное покрытие (например, только при аварии или пожаре) — дешевле, но менее надёжно;

Франшиза (нестрахуемый минимум) снижает стоимость, но перекладывает часть убытков на клиента.

5. Срок и длительность перевозки

Чем длиннее срок в пути — тем выше вероятность возникновения убытков, особенно при перевозке продуктов питания, медикаментов, химии и других чувствительных грузов.

Примеры различий в стоимости

Вот примеры различий в стоимости страхования для разных типов перевозок:

Морская перевозка контейнеров по маршруту Шанхай – Санкт-Петербург: страховая ставка составляет от 0,2% до 0,4% от стоимости груза.

Авиационная перевозка электроники из Гонконга в Москву: ставка варьируется от 0,4% до 0,7%.

Мультимодальная перевозка из Европы в Казахстан через Россию: страховой тариф находится в диапазоне 0,3%–0,6%.

Автомобильная перевозка бытовой техники внутри России: ставка от 0,1% до 0,2%.

Как видно, международные маршруты почти всегда страхуются дороже — иногда в 2–3 раза по сравнению с внутренними перевозками.

Дополнительные расходы и нюансы

Таможенные риски

Некоторые полисы могут учитывать простои на таможне, конфискацию или порчу при досмотре, особенно при транзите через страны с нестабильным законодательством.

Складские этапы

Если груз временно хранится на складе в другой стране — это дополнительный риск, требующий отдельного включения в полис.

Условия Incoterms

Тип страхования также зависит от условий поставки (например, CIF, DAP, EXW и др.) — кто именно несёт ответственность за страхование на каждом этапе.

Исключения

Международные полисы часто содержат больше исключений (военные действия, санкции, гражданские беспорядки). Это важно учитывать при выборе страховщика и формировании договора.

Как сэкономить и не потерять в качестве?

Сравнивайте предложения разных страховых компаний. Даже на идентичный маршрут разные компании могут предложить существенно отличающиеся тарифы. Уточняйте, входят ли в полис риски, специфичные для маршрута. Например, пиратство, штормы, перегрузки. Работайте через надёжных экспедиторов и брокеров. Они могут предложить групповые или генеральные полисы с более выгодными условиями. Не экономьте на покрытии, если груз ценный или уникальный. Ущерб может в разы превысить выгоду от «дешёвой» страховки.

Международные перевозки требуют более дорогого и сложного страхования. Это связано с большим количеством факторов риска, многозвенной логистикой, пересечением границ и использованием различных видов транспорта. Стоимость страховки может увеличиваться в зависимости от направления, типа груза и условий перевозки, иногда достигая 0,5%–1% от его стоимости.

Чтобы обеспечить надёжную защиту и избежать финансовых потерь, важно не только застраховать груз, но и грамотно выбрать условия полиса с учётом специфики международного маршрута.