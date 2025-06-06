Разминка и заминка: нерушимое правило

Пропуск разминки — билет к травме. 5-10 минут динамичной разминки (махи, выпады, прыжки) готовит мышцы к нагрузке. После тренировки — статическая растяжка: удерживайте позы 20-30 секунд, чтобы вернуть эластичность мышцам.

Техника — ваш щит

Неправильная форма выполнения — главный враг суставов. Ошибки:

Приседания с коленями внутрь

Жим над головой с прогибом поясницы

Бег с “шлепающей” постановкой стопы

“Лучше сделать 5 чистых повторений, чем 20 с риском для связок” — тренеры NBA

Тело кричит — вы слушаете?

Игнорирование боли = хроническая травма. Тревожные сигналы:

Острая боль при движении Отек или гематома Хруст/щелчки в суставах

Используйте правило 48 часов: если дискомфорт не проходит — к врачу!

Экипировка: ваш бронежилет

Правильная обувь снижает ударную нагрузку на 30%. Проверьте:

Кроссовки с амортизацией для бега

Наколенники для волейбола/баскетбола

Шлем для велоспорта/скейтбординга

Меняйте обувь каждые 800 км пробега — даже если подошва выглядит целой.

Прогресс без фанатизма

Правило 10%: не увеличивайте нагрузку больше чем на десятую часть в неделю. Резкий скачок интенсивности — причина:

Растяжений связок

Воспаления надкостницы

Стрессовых переломов

Чередуйте тяжелые тренировки с легкими и отдыхом.

Травмы крадут ваши результаты. Следуйте этим принципам — и