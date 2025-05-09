В китайском Шэньчжэне на улицы вышел необычный помощник полиции — человекоподобный робот PM01. Его миссия проста, но важна: искать потерявшихся детей, помогать туристам и поддерживать порядок в общественных местах. Этот металлический страж порядка стал частью амбициозного проекта по внедрению технологий в повседневную жизнь города.

PM01, созданный компанией Engine AI, не претендует на роль самостоятельного агента. Он — верный напарник для полицейских, берущий на себя рутинные задачи. Представьте: вместо долгих поисков ребенка в толпе робот может быстро сканировать лица и оповещать о находке. Это не фантастика, а реальность Шэньчжэня.

Технические возможности PM01 впечатляют. Его корпус вращается на 320 градусов, позволяя осматривать всё вокруг без единого шага. Камеры с распознаванием лиц и микрофоны помогают роботу не только видеть, но и слышать, понимая как стандартный китайский, так и кантонский диалект.

Робот приветствует прохожих, подсказывает дорогу приезжим и моментально передает данные о подозрительных ситуациях в центр управления. Это словно дополнительная пара глаз и ушей для полиции, не знающая усталости.

Но главное — PM01 уже стал символом нового подхода к безопасности. В городе, где технологии проникают во все сферы жизни, такой помощник выглядит не как диковинка, а как логичный шаг вперед. Пока он только начинает свой путь, но кто знает, не станет ли это началом новой эры в правоохранительной системе?

Для жителей Шэньчжэня робот — это не только инструмент, но и напоминание: будущее уже здесь. И если раньше потерявшегося ребенка искали всем миром, то теперь на помощь приходит техника, способная за секунды сделать то, на что у людей уходят часы.