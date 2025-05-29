Кардио: сжигаем калории эффективно

Бег – король жиросжигания? Не совсем! Любая активность, поднимающая пульс до 70-85% от максимума, заставляет организм расходовать запасы. Секрет в продолжительности:

Оптимальная сессия – 45-60 минут в комфортном темпе. Лучше ходьба в гору, чем спринт до изнеможения за 10 минут

Скандинавская ходьба – задействует 90% мышц

– задействует 90% мышц Плавание – щадит суставы, сжигает до 500 ккал/час

– щадит суставы, сжигает до 500 ккал/час Скакалка – 15 минут = 200 ккал

Силовые: метаболический двигатель

Мышцы – печка для жира. Каждый килограмм мышечной массы сжигает дополнительные 13 ккал в день в состоянии покоя. Базовые упражнения:

Приседания (с весом тела или гантелями) Выпады в движении Тяга гири к поясу

Достаточно 2-3 силовых тренировок в неделю. Важно: прогрессируйте в весе!

Взрывной эффект HIIT

Протокол Табата – 20 секунд работы / 10 секунд отдыха. Пример круга:

Берпи → Присед с выпрыгиванием → Альпинист → Русский твист

4 упражнения × 8 раундов = 16 минут ада! Сжигание калорий продолжается до 48 часов после тренировки благодаря эффекту EPOC (кислородный долг).

Домашние лайфхаки

Лестница вместо лифта – +350 ккал/день

вместо лифта – +350 ккал/день 10-минутная утренняя зарядка с акцентом на планку и прыжки

с акцентом на планку и прыжки “Офисный фитнес”: приседания у стола каждые 2 часа

Исследования Mayo Clinic: 10-минутные микрогонки в течение дня эффективнее одной длинной тренировки

Почему вес стоит?

Типичные ошибки: