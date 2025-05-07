Компания «Медскан» совместно с «Яндексом» разрабатывает пилотный проект по интеграции голосового помощника «Алиса» в уход за тяжелобольными в Центре хронических болезней Golden Care, входящем в Московский международный медицинский кластер в «Сколково». Это станет первым в России проектом, использующим искусственный интеллект (ИИ) в паллиативной помощи на таком уровне.

По словам главного врача Golden Care Анастасии Гольцман, «Алиса» получит специальный навык через B2B-портал «Яндекса», который позволит:

Напоминать пациентам о приёме лекарств и процедурах.

Вызывать медперсонал голосом.

Управлять оборудованием палаты.

Обеспечивать доступ к развлекательному контенту и связи с родственниками.

Улучшенное распознавание речи, внедрённое в последних обновлениях «Алисы», поможет пациентам с нарушениями речи, вызванными инсультами, ДЦП или неврологическими заболеваниями. Детали соглашения между «Медсканом» и «Яндексом» пока обсуждаются, но проект уже получил публичное освещение.

Golden Care планирует внедрить комплексные ИИ-программы для круглосуточного мониторинга пациентов. Системы будут вести электронные дневники состояния больных, автоматически оповещать персонал о критических изменениях и управлять простым медицинским оборудованием. ИИ также поможет распределять нагрузку между медсёстрами и прогнозировать возможные осложнения.

«Паллиативная помощь — новое направление для ИИ в России, — отметил Борис Чурадзе, глава «Медскан Сколково». — В других сферах медицины ИИ уже применяется, например, для анализа рентгенограмм в онкологии или предиктивной аналитики в терапии боли».

По данным Института AIRI, на апрель 2025 года в России зарегистрировано 39 ИИ-решений, преимущественно для диагностики, таких как анализ КТ, МРТ и медицинских карт.

«Медскан» активно сотрудничает с израильской клиникой Sheba, где ИИ в реальном времени анализирует свыше 100 параметров состояния пациентов с точностью прогноза до 88%. В Golden Care также планируют внедрить предиктивную аналитику для раннего выявления потребностей в паллиативной помощи и оптимизации ухода.

Работа в рамках закона № 160-ФЗ позволяет центру использовать незарегистрированные в России технологии и препараты, что открывает доступ к мировым стандартам лечения. Проект с «Алисой» и ИИ станет важным шагом в модернизации паллиативной помощи в России.