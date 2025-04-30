В Японии разгорелся настоящий ажиотаж вокруг флагманских видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Дефицит этих мощных устройств заставил местных ретейлеров пойти на беспрецедентные меры: теперь приобрести новинки могут только жители страны.

Крупные торговые сети ввели строгие правила. На ценниках появилась пометка, что покупка доступна исключительно для японцев. В некоторых магазинах дело доходит до своеобразного «собеседования»: покупателей просят подтвердить свой статус резидента, задавая уточняющие вопросы.

Зачем такие сложности? Всё дело в перекупщиках. Туристы, особенно из Китая, скупают видеокарты пачками, чтобы затем перепродать их на родине с огромной наценкой. В КНР официально не продаётся GeForce RTX 5090 — доступна лишь урезанная версия 5090D, созданная с учётом санкционных ограничений.

Спрос на флагманские карты в Китае просто зашкаливает. И дело не только в геймерах, жаждущих максимальной графики. Рынок искусственного интеллекта, который стремительно растёт, тоже требует мощного железа, и видеокарты Nvidia становятся настоящим «цифровым золотом».

Насколько эффективны ограничения для туристов, пока остаётся загадкой. Дефицит никуда не делся, а желающих заполучить заветную карту меньше не становится. Японские магазины пытаются удержать баланс, но перекупщики, кажется, всегда найдут лазейку.

Тем временем пользователям Nvidia советуют не забывать о технической стороне вопроса. Недавно компания напомнила о необходимости обновить драйверы, чтобы избежать проблем с производительностью. В условиях такого ажиотажа каждая деталь имеет значение.