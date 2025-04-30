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В 2025 году в России сформирован Технический совет по развитию морских беспилотных систем. Создание этой структуры свидетельствует о признании критической важности автономных аппаратов для Военно-морского флота в современных условиях, сообщает издание “Взгляд”.

Хотя первые попытки создания морских беспилотников предпринимались еще в СССР (например, радиоуправляемые катера в годы Великой Отечественной войны), полноценное развитие и широкое внедрение таких систем, включая решение задач вроде целеуказания для ракет, тогда не состоялось. Активная и скоординированная работа в этом направлении начинается только сейчас.

Сложность структуры ВМФ, объединяющего надводные и подводные силы, морскую авиацию, пехоту и спецназ, требует крайне разнообразного спектра беспилотных систем. Они необходимы для действий:

  • Под водой: Необитаемые подводные аппараты (НПА) для разведки и противоминной борьбы.
  • На поверхности: Безэкипажные катера (БЭК) различного назначения – от разведки до поддержки гидроакустического поиска.
  • В воздухе: Беспилотные летательные аппараты (БЛА) для разведки, защиты кораблей и применения с разных платформ (берег, корабли, авианосцы).
  • На суше: Беспилотные машины для поддержки морской пехоты в бою и логистике.

Такое многообразие задач требует координации усилий различных предприятий и конструкторских бюро. Технический совет призван стать таким центром, учитывающим потребности флота и возможности промышленности.

По мнению автора материала, первоочередное внимание следует уделить нескольким ключевым направлениям:

  1. FPV-дроны: Для эффективной борьбы с вражескими безэкипажными катерами-камикадзе.
  2. Противоминные НПА: Учитывая высокую опасность морских мин.
  3. Многоцелевые разведывательные БЭК: Для расширения возможностей надводных сил.
  4. Разведывательные БЛА: Для обеспечения точного целеуказания корабельному ракетному оружию на больших дистанциях.

Успех новой структуры и скорейшее оснащение ВМФ России этими современными системами являются важной задачей для обороноспособности страны.

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