Смартфоны невиновны! Британские учёные развенчали миф о том, что телефон, лежащий рядом, крадёт наше внимание. Их исследование показало: дело не в гаджете, а в нас самих.

В ходе эксперимента добровольцев просили выполнять задачи, меняя расположение их смартфонов. Сначала устройства лежали под рукой, затем их убирали на расстояние полутора метров. Результат удивил: уровень концентрации остался неизменным. Люди всё равно отвлекались — если не на телефон, то на ноутбук или планшет.

Оказывается, современный человек запрограммирован на рассеянность. Экран телефона — лишь один из множества “магнитов”, притягивающих взгляд. Убери смартфон, и его место тут же займёт другой девайс или даже случайный сайт в браузере.

Исследователи подчёркивают: время, потраченное на отвлечения, не зависит от того, где находится телефон. Участники эксперимента с одинаковой лёгкостью теряли фокус, будь то уведомление на экране или вкладка с новостями на компьютере.

Вывод специалистов прост и отрезвляющий: смартфон — не враг продуктивности, а всего лишь зеркало наших привычек. Мы сами выбираем, на что отвлекаться, и гаджеты здесь ни при чём.

Так что в следующий раз, когда захочется обвинить телефон в прокрастинации, стоит взглянуть на себя. Возможно, проблема не в устройстве, а в том, как мы выстраиваем свой день.