В США появилась кофейня Starbucks, которая буквально вышла из-под принтера. Новое заведение, созданное с помощью технологии 3D-печати, стало первым в своем роде для знаменитой сети. Этот эксперимент не просто про технологии — он про экономию времени и денег, а заодно про взгляд в будущее общепита.

Здание площадью 130 квадратных метров было “напечатано” и собрано менее чем за шесть месяцев. Это почти рекорд для строительства объектов такого масштаба. И если вы думаете, что инновации всегда стоят дорого, то тут сюрприз: проект обошелся в $1,2 млн (около 98 млн рублей), что примерно в два раза дешевле, чем открытие традиционной кофейни Starbucks.

Представьте: вместо привычных бригад строителей и месяцев ожидания — огромный 3D-принтер, слой за слоем “рисует” стены и перекрытия. Такой подход не только ускоряет процесс, но и снижает затраты на материалы и рабочую силу. Для Starbucks это шанс протестировать, как технологии могут перевернуть их бизнес-модель.

А что думают посетители? Для них, конечно, главное — вкус кофе, а не то, как построили стены. Но первые отзывы из новой кофейни уже намекают: пить латте в заведении, которое будто сошло со страниц научной фантастики, — это отдельный вид удовольствия.

Эксперты тоже не молчат. Многие считают, что 3D-печать может стать новым стандартом для строительства коммерческих объектов. Если Starbucks удастся масштабировать этот опыт, мы, возможно, скоро увидим целые улицы, “напечатанные” за считанные недели.

Пока это только один проект, но он уже заставляет задуматься: а не живем ли мы уже в будущем? Starbucks, похоже, решил не просто варить кофе, а заодно и “печатать” тренды. И, судя по первому результату, у них это неплохо получается.