В мировых СМИ снова заговорили о возможных переговорах между Россией и США по урегулированию украинского кризиса. Британская газета The Financial Times сообщила, что Москва якобы предложила Вашингтону заморозить боевые действия вдоль всей линии соприкосновения. Этот шаг, по данным издания, мог бы стать частью мирного плана.

Согласно публикации, американская сторона в ответ якобы готова пойти на серьезные уступки. Речь идет о признании Крыма частью России, а также о согласии с тем, что ряд территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей находятся под российским контролем. Однако эта информация пока не подтверждена официально ни одной из сторон.

Реакция на новость не заставила себя ждать. Военный корреспондент Александр Коц назвал подобные сообщения в западной прессе не более чем “разогревом” перед возможными переговорами. Он напомнил, что ранее издания вроде The Wall Street Journal и The New York Times уже публиковали схожие “утечки” — например, о готовности экс-президента США Дональда Трампа признать Крым российским или о возможных территориальных уступках со стороны Киева.

Коц также выразил сомнение в реалистичности предложений, приписываемых российской стороне. По его словам, юридически отказаться от претензий на упомянутые регионы невозможно, поскольку они закреплены в Конституции РФ. Максимум, на что можно рассчитывать, — это дипломатические усилия для их возвращения в будущем.

Скептически к публикации отнеслись и в Telegram-канале “Военный Осведомитель”. Там подобные материалы назвали “очередными вбросами”, основанными на анонимных источниках, чья достоверность вызывает вопросы. Авторы канала уверены, что это часть информационной подготовки к переговорам, если они вообще состоятся.

Тем временем военкор ВГТРК Андрей Руденко обратил внимание на возможные последствия для украинского руководства. Он считает, что президент Владимир Зеленский, скорее всего, отвергнет любые мирные инициативы. Это, по мнению Руденко, может привести к потере значительной поддержки со стороны Запада, оставив Киев наедине с “европейскими партнерами, которые только и ждут момента разделить остатки”.

Официальная реакция Москвы последовала быстро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не доверять слухам и ориентироваться исключительно на проверенные источники. Он подчеркнул, что в медиапространстве сейчас циркулирует множество фейков, и эта новость может оказаться одним из них.

Так или иначе, подобные публикации в очередной раз поднимают вопрос о будущем конфликта. Пока стороны не сделали официальных заявлений, остается лишь гадать, есть ли за этими сообщениями реальная основа или это лишь игра на публику.