Представьте себе: в эпоху сверхскоростного интернета и умных часов кто-то достаёт из кармана старенький iPhone с потёртым корпусом или крутит кассету в плеере, словно герой ретро-фильма. Оказывается, каждый третий россиянин мечтает о таких гаджетах из прошлого. Это не просто прихоть, а настоящий тренд, который набирает обороты.

По данным аналитического центра Grechka Media, 34% наших соотечественников либо уже обзавелись винтажной техникой, либо планируют это сделать. А 65% вообще в курсе этой моды на «техно-ностальгию». Но зачем современному человеку устройства, которые кажутся музейными экспонатами?

Для многих это способ выделиться из толпы. Около 21% опрошенных признались, что старые гаджеты — это их личный протест против однообразия. Ещё 11% видят в этом почти искусство, а 27% уверены, что мода на ретро скоро уйдёт в прошлое, как и сами эти устройства.

Самыми желанными оказались старые модели iPhone. Почти 40% любителей винтажа выбирают их за особую «душу» камеры, которая создаёт снимки с тёплым, почти кинематографичным оттенком. Четверть опрошенных (25%) не могут устоять перед кассетными плеерами — их звук и ритуал перемотки ленты будто переносят в другую эпоху.

Не отстают и плёночные фотоаппараты, которые привлекают 21% ностальгирующих. Щёлк затвора, ожидание проявки — в этом есть магия, которую не заменит ни один смартфон. Для многих это не просто техника, а билет в воспоминания.

Этот тренд — больше, чем мода. Это попытка ухватиться за что-то настоящее в мире, где всё становится цифровым и одноразовым. Возможно, старые гаджеты напоминают нам о времени, когда вещи делали на века, а не на год.

И хотя мнения разделились, ясно одно: ретро-техника вызывает эмоции. А в эпоху, когда всё можно скачать за секунду, эмоции — это, пожалуй, самая большая ценность.