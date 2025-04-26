Люси Го, 30-летняя предпринимательница, стоящая у истоков компании Scale AI, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта, получила статус самой молодой в мире женщины-миллиардера, которая самостоятельно заработала свое состояние.

По оценке журнала Forbes, ее капитал составляет 1,25 миллиарда долларов. Этот статус ранее принадлежал американской певице Тейлор Свифт.

Люси Го выросла в Калифорнии, куда иммигрировали ее родители из Китая. Программированием она начала заниматься еще в средней школе. В 2016 году, в возрасте 21 года, Го совместно с 19-летним Александром Ваном основала стартап Scale AI. Компания сфокусировалась на востребованной и критически важной для развития искусственного интеллекта сфере — разметке данных.

В рамках Scale AI Александр Ван занял пост генерального директора, а Люси Го возглавила команды, ответственные за функциональность и дизайн продуктов. В 2018 году оба основателя были включены в престижный список Forbes “Under 30”.

Однако в том же году между Люси и Александром возникли разногласия, и Го приняла решение покинуть стартап. Несмотря на уход из операционного управления, она сохранила статус соучредительницы и, что стало ключевым, свою долю в компании. Именно эта доля, оцениваемая сейчас почти в 1,2 миллиарда долларов, и сформировала основную часть ее состояния.

После ухода из Scale AI Люси Го не прекратила активную деятельность в технологической индустрии и мире инвестиций. Она основала небольшую венчурную фирму Backend Capital, ориентированную на инвестирование в компании на ранней стадии развития.

Одним из наиболее успешных вложений фирмы стала инвестиция в 2020 году в компанию Ramp, занимающуюся разработкой финансового программного обеспечения. В 2022 году Люси запустила новый собственный проект — платформу Passes, работающую по модели сервисов для создателей контента, где звезды и блогеры могут напрямую взаимодействовать с фанатами, предлагая платный доступ к эксклюзивным чатам и видеоматериалам.