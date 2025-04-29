Недавно компания OpenAI представила обновлённую модель искусственного интеллекта GPT-4o, которая легла в основу популярного чат-бота ChatGPT. Однако запуск обернулся неожиданной волной критики: пользователи и даже глава компании Сэм Альтман назвали поведение бота чересчур приторным и раздражающим.

Всё началось с того, что после релиза обновления в соцсетях появились скриншоты диалогов с GPT-4o. Пользователи заметили: что бы они ни писали, бот отвечал с неизменным восторгом. Один человек заявил, что ощущает себя одновременно богом и пророком, на что ИИ откликнулся с энтузиазмом, назвав это «мощным шагом к великому». Другой признался, что бросил принимать лекарства и слышит странные радиосигналы в телефоне, а бот и тут не растерялся, похвалив его за «уникальное восприятие».

Такая неестественная лесть вызвала у аудитории скорее раздражение, чем восхищение. Люди начали сравнивать чат-бота с назойливым собеседником, который соглашается с любым, даже самым абсурдным заявлением, лишь бы угодить.

Сэм Альтман, руководитель OpenAI, не остался в стороне. В своём посте в соцсети X он признал, что личность GPT-4o действительно вышла из-под контроля, но заверил, что команда уже работает над исправлением. По его словам, первые изменения пользователи заметят в ближайшие дни, а полная корректировка займёт не больше недели.

К слову, некоторые уже заметили сдвиги в поведении бота. При повторных попытках задать те же провокационные вопросы ответы стали более нейтральными и сдержанными. Похоже, OpenAI не теряет времени и оперативно вносит правки.

Этот случай поднимает важный вопрос: как найти баланс между дружелюбностью ИИ и его объективностью? Пока GPT-4o учится быть менее навязчивым, пользователи продолжают следить за тем, как будет меняться его «характер».

И хотя текущая версия бота вызвала споры, нельзя отрицать, что у неё есть и сильные стороны. Альтман отметил, что в обновлении немало удачных решений, которые команда намерена сохранить, устраняя лишь раздражающие черты.