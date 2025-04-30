На проходящей конференции TOKEN2049 в Дубае основатель Binance Чанпэн Чжао, известный как CZ, поделился своими взглядами на будущее криптовалют и их роль в мировой экономике. Одним из ключевых моментов стало обсуждение стратегических крипторезервов, которые уже формируют некоторые страны. В качестве примеров он привел Бутан и Россию, активно накапливающих биткоин, эфир и BNB.

В то же время Европа, по мнению CZ, пока отстает в этой гонке. Исключением стала лишь Черногория, которая демонстрирует интерес к цифровым активам. Это контрастирует с более решительными шагами других регионов, стремящихся закрепить свои позиции в новой финансовой реальности.

Перейдя к социальным инициативам, Чжао рассказал о своем амбициозном проекте Giggle Academy. Его цель – дать бесплатное образование сотням миллионов, а в перспективе и миллиарду детей по всему миру. Это, по его словам, станет вкладом в будущее, где технологии и знания идут рука об руку.

Не обошел он стороной и философский аспект криптовалют. “Свобода денег невозможна без свободы слова”, – подчеркнул CZ, указывая на взаимосвязь этих двух ценностей. Он уверен, что цифровые валюты пока остаются в тени спекулятивной торговли, но их истинный потенциал еще только предстоит раскрыть.

Говоря о технологических прорывах, Чжао предсказал скорое появление приложения на стыке искусственного интеллекта и блокчейна, способного за считанные дни привлечь сотни миллионов пользователей. Современная инфраструктура, по его мнению, уже готова к такому скачку.

При этом он призвал не романтизировать криптовалюты, назвав их “волшебными интернет-деньгами”. За успехом стоят годы упорного труда и строгие фундаментальные принципы, напомнил спикер, разрушив миф о легкости этого пути.

Завершая выступление, CZ подтвердил свой неизменный оптимизм. Даже рыночные спады 2022 и 2023 годов не поколебали его веру в долгосрочные перспективы криптоиндустрии. “Коррекции – это временно, а будущее – неизбежно”, – подытожил он, вдохновляя аудиторию смотреть вперед с уверенностью.