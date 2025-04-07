В мире авиации произошла тихая революция: первый в истории электрический самолёт с циклороторными движителями совершил пробные полёты

Летящий боком, пятиметровый аппарат с шестью вращающимися “бочками” вместо винтов – так выглядит будущее частной авиации по версии австрийских инженеров. CycloTech провела первые успешные тесты прототипа Blackbird, способного двигаться в любом направлении, включая задний ход – то, что традиционные дроны делать физически не могут.

Секрет уникальной маневренности кроется в технологии циклороторов. В отличие от обычных пропеллеров, эти вращающиеся цилиндры с регулируемыми лопастями меняют вектор тяги мгновенно, без поворота всей конструкции. Технология напоминает системы управления, используемые на ледоколах, но до Blackbird никто не применял её в авиации.

Горизонтальная скорость – до 120 км/ч

Резерв прочности – до 5 отключённых двигателей

Экстренное торможение – за 1/10 секунды

При весе 340 кг прототип обладает запасом прочности, сопоставимым с военными коптерами. “Каждый ротор полностью автономен, – поясняют разработчики. – Если два двигателя выйдут из строя с одной стороны, система автоматически перераспределит нагрузку”.

От Дуная к облакам

Полузабытые разработки 2000-х для речных судов нашли неожиданное применение. Эрнест Шнайдер, главный инженер проекта, признаётся: “Когда мы апробировали первые циклороторы на катере, даже не предполагали, что через 15 лет они поднимут в воздух самолёт”.

120 млн евро – именно стужет стоить серийная двухместная версия CruiseUp, которую планируют выпустить к 2035 году. Для сравнения: цена личного вертолёта Eurocopter начинается от 4 млн.

Несмотря на прорывную технологию, массового производства не предвидится. Руководство CycloTech делает ставку на эксклюзивность – вместо аэротакси будущего компания создаёт “воздушный кабриолет” для миллиардеров. Летающий болид с автономным управлением должен преодолевать 10 минутный полёт до ресторана на утесе или приватный визит на альпийский курорт.”

Пока эксперты спорят о перспективах технологии. Главный недостаток циклороторов – быстрый износ подвижных элементов – пока ограничивает ресурс двигателей 500 часами. Но австрийцы уверены: за 11 лет до серийного производства найдут решение, сделавшее бы когда-то фантастическую идею реальностью.