Чат-боты, кажется, окончательно вливаются в мир коммерции. Если раньше мы обсуждали, сможет ли искусственный интеллект вроде ChatGPT заменить привычные поисковики, то теперь вопрос о монетизации получил неожиданный ответ. OpenAI, разработчик популярного чат-бота, внедряет рекламу прямо в диалоги с пользователями.

Представьте: вы спрашиваете у ChatGPT, как сварить идеальный эспрессо, а в ответ получаете не только рецепт, но и ненавязчивое предложение прикупить кофемашину со скидкой. Такой подход, по сути, превращает каждый разговор в потенциальную торговую площадку. Идея проста, но хитра — реклама становится частью беседы, почти незаметной, но всё же влияющей на выбор.

Этот шаг может стать настоящей революцией в мире ИИ. До сихого момента оставалось неясно, как чат-боты смогут зарабатывать так же эффективно, как поисковые системы, где реклама — основа дохода. Теперь же OpenAI, похоже, нашла способ встроить коммерцию в саму суть взаимодействия с пользователем.

Но что это значит для нас, обычных пользователей? С одной стороны, рекомендации могут быть полезными — особенно если они действительно релевантны запросу. С другой, есть риск, что диалог с ботом превратится в бесконечный маркетинговый питч. И, как показывает практика, даже самые тонкие рекламные уловки со временем начинают раздражать.

Более того, в сети уже шутят, что скоро появятся премиум-тарифы, позволяющие отключить рекламу. Однако не исключено, что нативные предложения, замаскированные под дружеский совет, останутся с нами навсегда. Ведь кто откажется от дополнительного дохода?

Пока OpenAI лишь анонсировала нововведение, но первые реакции в соцсетях, включая посты на платформе X, показывают, что пользователи настроены скептически. Многие опасаются, что чат-боты потеряют свою главную ценность — объективность и независимость. А вы готовы к тому, что ваш виртуальный помощник станет ещё и виртуальным продавцом?