Великобритания оказалась уязвимой перед гипотетическим ракетным ударом со стороны России. Недавняя симуляция, проведённая с использованием передовых технологий, обнажила тревожные пробелы в системе противовоздушной обороны страны, заставив военных пересмотреть иллюзии о собственной неуязвимости.

Для тестового сценария, имитирующего массированный обстрел, британские специалисты задействовали высокотехнологичную платформу Gladiator, цена которой достигает 32 миллионов долларов. Виртуальное поле боя воссоздало условия, схожие с теми, что переживает Украина, где первая волна ударов направлена на ключевые объекты инфраструктуры.

Результаты оказались удручающими. Хотя полные данные остались под грифом секретности, один из командующих, Блайт Кроуфорд, не скрывал разочарования. По его словам, итоги симуляции стали «горькой пилюлей», а вероятность того, что вражеские ракеты прорвут оборону, пугающе высока.

Кроуфорд особо отметил, что прежняя уверенность в безопасности, обусловленная островным положением Британии, больше не оправдана. «Мы получили суровый урок, — признался он. — После событий 2022 года угрозы стали хитрее, а их источники — менее очевидными».

С точки зрения рядового британца, такие новости звучат как тревожный звонок. Если раньше атаки казались чем-то далёким, происходящим где-то на восточных рубежах Европы, то теперь опасность может нависнуть прямо над домами и городами Соединённого Королевства.

Эксперты в области обороны бьют тревогу: пора радикально менять подходы к защите страны. Угрозы больше не ограничиваются одним направлением, и военные должны быть готовы к прямому столкновению на своей земле.

Впрочем, в Министерстве обороны пытаются успокоить общественность. Официальный представитель заявил, что Британия обладает всеми средствами для отражения любой агрессии и остаётся «в полной боевой готовности». Однако после таких симуляций в эти слова верится с трудом.