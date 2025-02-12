Популярный мессенджер WhatsApp вновь оказался в центре скандала, связанного с кибербезопасностью. На этот раз речь идёт о шпионском программном обеспечении, которое незаметно проникает на устройства журналистов и правозащитников, подвергая их конфиденциальность серьёзной угрозе.

Как сообщает компания, почти 100 пользователей в разных странах стали жертвами вредоносного ПО Graphite, разработанного израильской компанией Paragon Solutions. Особую тревогу экспертов вызывает метод заражения: для того чтобы получить доступ к данным, злоумышленникам не требуется никаких действий со стороны жертв. Всё происходит автоматически через заражённые PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах.

Программа даёт злоумышленникам полный контроль над устройством, включая доступ к зашифрованным сообщениям в WhatsApp и Signal. Несмотря на заявления Paragon о том, что их технологии используются исключительно “демократическими” странами, на практике они активно применялись для слежки за гражданскими активистами и журналистами.

Эта новость появилась на фоне недавнего судебного разбирательства WhatsApp с другой израильской компанией – NSO Group, создавшей печально известное шпионское ПО Pegasus. Эксперты отмечают, что подобные атаки представляют собой новую угрозу в мире кибербезопасности, нацеливаясь даже на самых осторожных пользователей.

Проблему прокомментировал Георгий Волков, член Общественного совета при Минцифры России. По его словам, речь идёт не просто об уязвимости, а о критическом сбое в системе безопасности, который ставит под удар миллионы пользователей. Волков также подчеркнул, что компания не всегда оперативно реагирует на подобные инциденты, оставляя пользователей без поддержки.

Эксперты российского ИТ-сообщества призывают задуматься о переходе на отечественные аналоги мессенджеров. Алексей Трифонов, эксперт РОЦИТ и блогер, отметил, что безопасность и конфиденциальность не должны приноситься в жертву удобству. “Сколько ещё утечек должно произойти, чтобы люди поняли, что пора искать альтернативы?” – задаётся вопросом эксперт.

Вопрос выбора мессенджеров становится особенно актуальным на фоне участившихся случаев мошенничества и взломов. В январе 2025 года в России была зафиксирована массовая атака на аккаунты пользователей WhatsApp. Кроме того, ранее в мессенджере обнаружили уязвимость, позволявшую хакерам устанавливать слежку через звонки, даже если пользователь не отвечал на них.

Ситуация с Graphite и другими шпионскими программами ставит под вопрос доверие к зарубежным технологиям. Многие эксперты сходятся во мнении, что переход на отечественные сервисы может стать решением проблемы, так как они предлагают более прозрачные условия работы и строгий контроль над данными пользователей.